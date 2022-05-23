(الثلاثية) : نشعر بالقلق حيال استمرار الرد على الاحتجاجات بالقوة المفرطة





أبدت الآلية الثلاثية قلقها العميق حيال عن العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين بعد مقتل متظاهر في أم درمان .

وقمعت الشرطة السبت، موكبا احتجاجيا خرج في أمدرمان ومارست عنفاً مفرطا تجاهه مطلقة كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع والرصاص من سلاح الخرطوش ذو المقذوف الانشطاري نجم عنه مقتل متظاهر وإصابة آخرين بنحو متفاوت.

وقالت الآلية الثلاثية إنها عقدت اجتماعاً امس لمناقشة آخر التطورات في السودان وأعربت في بيان صحفي عن ” قلقها البالغ إزاء استمرار استخدام القوة المفرطة في الرد على الاحتجاجات، بما فيها احتجاجات الأمس، التي أدت إلى مقتل متظاهر واحد على الأقل وإصابة العديد من المتظاهرين الآخرين”.

وجدد البيان المطالبة بوقف العنف وإطلاق سراح جميع المعتقلين، بمن فيهم أعضاء وقادة لجان المقاومة، ووقف جميع الاعتقالات ورفع حالة الطوارئ وإجراء تحقيقات موثوقة في جميع حوادث العنف.

وأكد أن تهيئة الظروف المواتية يعد أمراً بالغ الأهمية لإنجاح العملية السياسية وينبغي أن يتم ذلك على وجه السرعة.

وأعلنت الآلية استعدادها لدعم الجهود السودانية الرامية إلى التوصل لحل سياسي في أقرب وقت ممكن بشكل يؤدي للعودة إلى النظام الدستوري والانتقال الديمقراطي.

صحيفة الجريدة