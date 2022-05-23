تمديد فترة تخفيض رسوم المعاملات المرورية لمدة أسبوع





اختتمت بالأمس الإدارة العامة للمرور فعاليات أسبوع المرور العربي للعام (2022) والذي جاء تحت شعار (مرور امن ومتطور) بدار الشرطة بضاحية بري .

احتوي الاحتفال علي عدد من البرامج والفعاليات الإجتماعية، والثقافية، والرياضية والفنية ، بجانب حزمة من البرامج التوعوية والارشادية للحد من الحوادث المرورية من منطلق مسؤوليتها للحفاظ علي أرواح وممتلكات شركاء الطريق . وبمناسبة نجاح الأسبوع وتفاعل المواطنين مع هذا الحدث اعلن والي الخرطوم ومدير الإدارة العامة للمرور عن تمديد فترة تخفيض رسوم المعاملات لمدة أسبوع تضامنا مع مواطني الولاية تحفيزا وتشجيعا لاتمام جميع معاملتهم المرورية. علي صعيد متصل تداولت وسائط الاتصال الإجتماعي في ليلة الختام اخبارا وشائعات تفيد بأن هنالك انفلاتا أمنيا بوسط الخرطوم وإطلاق اعيرة نارية أثارت الهلع وسط العاصمة ولتمليك الحقائق توضح رئاسة قوات الشرطة ان هذه الأخبار المتداولة بالوسائط المختلفة عبارة عن شائعات لا اساس لها من الصحة ونشير الي فقرات برامج الختام بدأت با طلاق العاب نارية لتزين ليلة الختام استغل ذلك أصحاب الغرض لتمرير اجندة خفية خاصة بهم . تؤكد رئاسة قوات الشرطة تضامنها مع المواطنين في حفظ الامن والاستقرار باعتبار أن الهم الأمني مسئولية الجميع وتدعو لعدم الالتفات للشائعات والحصول علي المعلومات من مصادرها الاساسية .

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