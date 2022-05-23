مسؤولة أمريكية: مستعدون لتوجيه المنظمات الدولية لدعم السودان





أكدت مسؤولة السودان وجنوب السودان بوزارة الخارجية الأمريكية كين آي استعداد الولايات المتحدة لدعم وتوجيه المنظمات الدولية الإنسانية لتقديم المساعدات اللازمة لمواطني ولاية شمال دارفور الذين مازالوا يعانون من آثار الحرب والآثار الطبيعية الأخري.

و التقى والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن اليوم بمقر حكومة الولاية بالفاشر المسؤولة بوزارة الخارجية الأمريكية التي وصلت الفاشر أمس، ضمن برنامج زيارتها الحالية للسودان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سير تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام في السودان وكيفية ومعالجة العقبات التي تعتري تنفيذ بنود الاتفاق وعلى رأسها الترتيبات الأمنية.

وقال والي شمال دارفور في تصريح صحفي إن اللقاء تطرق بالنقاش المستفيض لقضايا النازحين والعدالة الإنتقالية والاوضاع الأمنية الانسانية بدارفور ، مشيرا إلى أنه قد قدم للوفد تنويرا شاملا حول التحديات التي واجهت تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان، كما ناقش مطلوبات الأوضاع الأمنية والإنسانية في ظل الفجوة الغذائية التي تشهدها.

وقال نمر إن مسؤولة السودان وجنوب السودان بوزارة الخارجية الأمريكية قد اكدت خلال اللقاء استمرار بلادها في دعم مسيرة التحول الديمقراطي في السودان.

وكشف نمر أن الوفد قد أعلن دعمه للولاية باذاعة كاملة لبث برامج السلام حتى تصل إلى جميع المواطنين.

باج نيوز