بالفيديو.. مذيعة مصرية توثق تعرضها للتحرش داخل سيارتها من شاب بعد رفضها طلب غريب منه!





وثقت المذيعة المصرية سالي عبد السلام، مقطع فيديو لتعرضها للتحرش من قبل أحد الأشخاص بينما كانت في سيارتها مع صديقتها.

طلب منها شاحناً لهاتفه!

ونشرت سالي عبدالسلام الفيديو على حسابها الرسمي في إنستغرام، حيث أظهر المتحرش يقترب منها، بينما كانت تحتسي مشروبا في إحدى الكافيهات داخل محطة وقود، ليطلب منها شاحناً للهاتف، لكنها رفضت ، وبعد ذلك بدأ بمضايقتها محاولا إدخال رأسه من نافذة سيارتها والتحرش بها.

تعاطف المحيطين معه

وأوضحت المذيعة أنها تعمدت تصوير الواقعة، بعد أن رأت المحيطين بالمتحرش متعاطفين معه، معتبرين أن ما فعله أمر طبيعي، ما استفزها وضايقها.

وأضافت أنها وبخت المتحرش، وكشفت له هويتها بعدما شعرت أنه سيبدأ بالتطاول عليها، متسائلة “هل لهذا الحد وصلت السخافة؟ وهل كان مطلوبا منها أن تصمت على هذا التجاوز والتحرش؟”، وأكدت أنها ستحصل على حقها ولن تتركه.

صحيفة المرصد