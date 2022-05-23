مزارعو الشمالية يجددون رفضهم للتعرفة المعدلة للكهرباء





جدد تجمع مزارعي الولاية الشمالية رفضهم لتعديل تعرفة الكهرباء التي تم تخفيضها الأسبوع المنصرم لجهة أنها لم تراعِ التكاليف، إضافة إلى أن هنالك تلاعب وغش في سعر البيع للكيلو واط.

وقطع رئيس تجمع مزارعي الولاية الشمالية، رضا الإدريسي، رفضهم لتعديل تعرفة الكهرباء غير المرضية، التي لم تراعِ تكاليف الزراعة، مؤكداً انهم رفضوا تعديل تعرفة الكهرباء منذ إعلانها، ولكن لم تتم الاستجابة لمطالبهم، وأضاف: “لم نجد أذناً صاغية تستجيب لمطالبنا”.

ولوح، في حديثه لـ(السوداني)، أن مزارعي الشمالية الذين يمثلون أكبر شريحة بالولاية يطالبون بالحكم الذاتي للولاية، مشيراً لوجود تلاعب في البيع عند الشراء، وكشف عن نقص في الكيلو واط عند الشراء وأن هناك غشاً يمارس في البيع، مطالباً بالعودة للسعر السابق للكهرباء وكمية الكيلوواط كذلك.

وأكد أن هذه مطالب مزارعي الولاية الشمالية كافة، ولا تراجع عن هذا القرار، ولوح بمطالبتهم بالحكم الذاتي للولاية الشمالية في حال استمرار سياسة الدولة تجاه الإنتاج والمنتجين .

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني