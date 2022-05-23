ضياع نتيجة (82) تلميذة من قِبل إدارة التعليم الخاص ببحري





شكا عدد من أولياء أمور تلميذات مدرسة المواهب الابتدائية الخاصة بمحلية بحري ولاية الخرطوم؛ من تأخير نتيجة الامتحانات النهائية لتلميذات الصف السادس، لدخولهن المرحلة المتوسطة وهن (82) تلميذة حتى مساء أمس.

وكشف أولياء أمور التلميذات لـ(السُّوداني)، عن توزيع كافة نتائج المدارس بجميع محليات ولاية الخرطوم خلال الأيام الماضية عدا محلية بحري، ونبّهوا إلى أن إدارة التعليم الخاص بمحلية بحري رفضت إعلان النتيجة إلا من خلال مؤتمر صحفي، وأكّدوا انعقاد المؤتمر الصحفي وإعلان النتيجة السبت – أمس الأول – والذي تمت إذاعة عدد من تلميذات مدرسة المواهب ضمن الأوائل، وعندما ذهبت مديرة المدرسة لاستلام النتيجة، فُوجئت بأن النتيجة غير موجودة في سجلات إدارة التعليم الخاص بمحلية بحري، الأمر الذي جعلهم مُرابطين بمدرسة المواهب ليومين متتاليين لاستلام نتائج بناتهن، لكنهم لم يحصلوا عليها، وأن إدارة المدرسة أخبرتهم أن إدارة كنترول الشهادة الابتدائية بمحلية بحري لم تُسلِّم المدرسة الدرجات النهائية للتلميذات، مما دعا بعض أساتذة المدرسة يطالبون أولياء أمور التلميذات بالتّوجُّه لإدارة التعليم الخاص بمحلية بحري لاستلام نتائج بناتهم أو تسليم أولياء الأمور أوراق الامتحانات، وتشكيل لجنة لتصحيح الأوراق ورصد الدرجات النهائية.

وطالب أولياء أمور الطلاب، جهات الاختصاص بالولاية بمراجعة أوراق التلميذات بعد فقدانهم الثقة في المحلية وإحساسهم بأن شيئاً ما يُحاك ضد مدارس أبنائهم.

من ناحيتها، وصفت مُديرة مدرسة المواهب الابتدائية الخاصة بنات، الأستاذة ماريا عبد القادر لـ(السُّوداني)، إدارة التعليم الخاص بمحلية بحري بـ(المُتَخَبِّطَة)، وتساءلت ماريا “كيف لإدارة التعليم الخاص، إقامة مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة قبل التأكُّد من جاهزية نتائج جميع المدارس التي تشرف عليها”، وأكَّدت إذاعة عدد 4 تلميذات متميزات من المدرسة ضمن الأوائل خلال المؤتمر الصحفي، وأوضحت أن رد إدارة التعليم الخاص عند سؤالنا لها عن نتيجة التلميذات ردّت “بعدم وجود أسماء التلميذات في كود نتيجة المدارس”. وقالت ماريا إنّ ما حدث يدل على “الهمجية وعدم المسؤولية لإدارة التعليم الخاص تجاه المدارس الخاصة”.

من جانبها، سعت (السُّوداني) للتواصل مع مُدير إدارة التعليم الخاص بمحلية بحري الأستاذ خالد سعيد عبر الهاتف لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدّت إلى تأخير تسليم التلميذات نتائجهن، لكنها لم تتمكّن من الوصول إليه.

الخُرطوم: اليسع أحمد

صحيفة السوداني