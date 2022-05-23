بالفيديو.. المطربة المصرية “بوسي” غاضبة في حفل زفافها : ” عليا الطلاق أبوز الجوازة”





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمطربة المصرية بوسي غاضبة خلال حفل زفافها على مصفف الشعر هشام ربيع، والذي أقيم أمس الأحد في أحد الفنادق النيلية بحضور نجوم الفن.

وظهرت بوسي في الفيديو، وهي غاضبة وتنفعل على أحد الأشخاص قائلة إنها ممكن أن تنهي هذه الزيجة، إذ قالت: عليا الطلاق أبوز الجوازة عادي، أنا هربانة مني.

وارتدت بوسي فستان زفاف من توقيع المصمم هاني البحيري، الذي اتسم بالتطريز وذو ذيل وطرحة طويلة، كما ظهرت بوسي بماكياج هادئ وبسيط، وقدمت الراقصة دينا فقرة خلال الحفل، وأيضًا المطرب حكيم قدم عددًا من الأغاني الخاصة.

ولم تحضر عائلة بوسي ووالدها حفل الزفاف، وقال محمد شعبان والد بوسي: بوسي ما عزمتش حد من أهلها، ما حدش قالي بجوازها وما عزمتنيش لا أنا ولا خالها ولا أخوها وملهاش أهل تاني غيرنا، وعرفت إنها كتبت الكتاب امبارح وعايز أقول لها ألف مبروك يا بنتي وفرحان لك لأن الجواز سُترة، بحسب القاهرة 24.

مصر..شاهد.. المطربة المصرية "بوسي" غاضبة في حفل زفافها: " عليا الطلاق أبوز الجوازة" https://t.co/OOJXpBxUKNpic.twitter.com/Xh2ti0gozs — صحيفة المرصد (@marsdnews24) May 23, 2022

الصحيفة المرصد