بالفيديو.. التجميل مش للشكل بس..طبيب يجرى جراحة لتغيير أصوات مرضاه والرجال أهم زبائنه





هل تمنيت يوما أن تغير صوتك بالشكل الذى تراه يلاءم شخصيتك، فإذا كنت على استعداد لخوض التجربة فى محاولة للحصول على صوت أعمق أو أعلى، فهناك جراح يمكنه المساعدة، حيث يقوم الطبيب التركي كورست يلكن بالعمليات الجراحية لتعميق الصوت لمدة 15 عاما، ويقول الطبيب إن الطلب على الإجراء آخذ في الازدياد، وهو يعمل حاليًا على 100 – 150 شخصًا سنويًا.

قال الدكتور يلكن، “الصوت جزء لا يتجزأ من الصورة الشخصية للفرد، وعدم الارتياح لصوتهم يمكن أن يؤثر على حياة الشخص المهنية أو الشخصية بالإضافة إلى ثقته بنفسه.. فقد يحتاج الأشخاص الذين يعملون في مناصب إدارية إلى أن يبدو أكثر موثوقية، وبالتالى قد يرغبون في الحصول على صوت أعمق أو أكثر ذكورية”، بحسب oddity central.

وشرح الدكتور يلكن الإجراء بمصطلحات الشخص العادى، أنه يبدأ بشق فى الجزء السفلى من الرقبة، يليه تكوين منطقة تسمى بالـ “جزيرة غضروفية” على غضروف الغدة الدرقية يتم دفعها أيضًا للخلف لإصدار صوت أعمق، يتم إجراء العملية أثناء التخدير الموضعى، بحيث يمكن للمرضى اختيار النغمة والنغمة المفضلة من خلال تجربة صوتهم الجديد.

يخرج المرضى من المستشفى ويمكنهم التحدث فورًا بعد الجراحة، على الرغم من أن أصواتهم يمكن أن تبدو خشنة بعض الشيء في البداية، يميل الشق الموجود فى الرقبة إلى الالتئام فى غضون أسبوع تقريبا، ولكن من المتوقع الشفاء التام بعد 8 أشهر.

قال كورست يلكن “شعبية الجراحة تزداد كل يوم مع إدراك المزيد من الناس أنه من الممكن بالفعل تغيير نبرة الصوت”، على الرغم من أن الرجال يهتمون أكثر بهذا الإجراء، إلا أنه لا يقتصر عليهم، تشتكي بعض المريضات من أن صوتهن مرتفع أو طفولى ويريدن تغيير ذلك.

أجرى دكتور يلكن عمليات جراحية لتعميق الصوت لسنوات، لكن عمله بدأ مؤخرا فى جذب الانتباه عبر الإنترنت بعد انتشار أحد مقاطع الفيديو التابعة له على تيك توك، كثيرًا ما يروج الجراح لعمله على شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة من خلال نشر مقاطع الفيديو قبل وبعد.

صحيفة اليوم السابع