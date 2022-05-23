تدهور الحالة الصحية لثلاثة معتقلين في سجن بورتسودان ونقلهم إلى المستشفى





قالت مصادر إن ثلاثة من عضوية لجان المقاومة الذين تم ترحيلهم من سجن سوبا إلى سجن بورتسودان شرقي السودان تم نقلهم إلى المستشفى عقب تدهور حالتهم الصحية، وأشارت المصادر بحسب ما اورده موقع (دارفور24) إلى أن كُلاً من “محمد مكاوي، ومجدي جعفر، واباذر مدثر” يُعانون اوضاعاً صعبة داخل السجن ما تسبب في اصابتهم بمضاعفات استوجبت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأعلنت لجنة محامي الطوارئ – في بيان أمس الأحد عن تعرض المعتقلين داخل السجون لمخاطر عديدة تهدد حياتهم وصحتهم الجسدية والنفسية في ظل اهمال إدارة السجون علاجهم، خاصة أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة. وكشفت اللجنة عن تعرض عدد من المعتقلين لحميات خطيرة ومنتشرة داخل سجن بورتسودان، نظراً إلى ان بيئة السجون السودانية بأكملها وخصوصاً سجن بورتسودان يعاني من نقص حاد في الغذاء، وعدم توافر المياه الصالحة للشرب، وعدم توافر المياه للاستخدام اليومي، الأمر الذي يضطر المعتقلين للاستحمام كل ثلاثة أيام على الأكثر، في مدينة ترتفع فيها درجات الحرارة والرطوبة الأمر الذي ينذر بانتشار وظهور أمراض أخرى. موضحة أن المعتقلين بسجن بورتسودان عددهم 28 معتقلاً سياسياً تتراوح أعمارهم بين العشرينات والثلاثينات ومعتقل واحد فوق الخمسين يعاني من أمراض مزمنة.

صحيفة الحراك السياسي