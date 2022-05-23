مجلس المناهج يضيف التربية التقنية للمرحلة المتوسطة





قرر المركز القومي للمناهج والبحث التربوي ببخت الرضا، اضافة مادة التربية التقنية كمادة مستقلة لطلاب المستوى الثاني بالمرحلة المتوسطة، جاء ذلك عبر المجلس العلمي الذي انعقد خلال اليومين الماضيين برئاسة الدكتور معاوية السر قشي المديرالعام للمركز، كما أجاز المجلس العلمي مقررات التاريخ والتربية المسيحية والعلوم للمستوى الثاني بالمرحلة المتوسطة، وذلك بعد اجراء تعديلات عليها من قبل أعضاء المجلس العلمي،هذا فضلا عن مقترح لتطوير خطوات اعداد الكتاب المدرسي.

وأكد الدكتور قشي المدير العام للمناهج أن هنالك خطة جديدة للمناهج يتم اعدادها لاستيعاب جميع العاملين والدفع بالعملية التربوية والتعليم بالسودان وتطويرها على أسس علمية صحيحة تضع في الاعتبار المصلحة العامة للوطن.

بخت الرضا ـ عبدالخالق بادي

صحيفة الحراك السياسي