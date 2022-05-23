الصحة: تدابير لمنع دخول (جدري القرود)





كشفت السلطات الصحية، عن وضعها لتدابير احترازية، للتصدي لفايروس جدري القرود، بعد التفشي الجديد في عدد من الدول، في حين أبلغت منظمة الصحة العالمية، مطلع الأسبوع الجاري، السلطات السودانية، بضرورة وضع تحوطاتها لمواجهة المرض، وأكدت مديرة قسم الاستجابة بالإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة، الدكتورة ليلى حمد النيل، أن الوزارة ستتخذ التدابير اللازمة لمنع دخول المرض للبلاد عبر كافة المعابر، ووجهت نداء للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع بعضهم البعض، وأوضحت ليلى في تصريح لـ(الحراك)، أن العدوى تنتقل عبر التلامس.

بدوره قطع مدير طوارئ الوبائيات بالاداراة العامة للطوارئ ومكافحة الاوبئة، الدكتور محمد التيجاني، بعدم وجود حالات للاصابة بالمرض في السودان، وقال لـ(الحراك): إن الوزارة لديها كوادر طبية كافية للتعامل مع الحالات، لافتاً إلى أن المساعدين الطبيين وضباط الصحة في السودان كانوا من أوائل الذين كافحوا المرض في ذروة تفشيه السابقة.

الخرطوم ـ مريم حسن

صحيفة الحراك السياسي