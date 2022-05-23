السودان..اللجنة المركزية للشيوعي تصدر بيانًا





يقول الحزب” تطالب اللجنة المركزية بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وقيادات واعضاء لجان المقاومة او تقديمهم لمحاكمات عادلة”.

أدانت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في السودان، الاعتقال الذي تمّ لقادة الحزب من قبل الأجهزة الأمنية مؤخرًا.

جاء ذلك في بيانٍ صادرٍ، الأثنين، ممهور بتوقعي اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني.

وأوضحت اللجنة أنّ ما جرى لم يثنيها عن نضاله من أجل استرداد الديمقراطية، مبينًا أنّ اللقاء مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، كان في سبيل تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية.

وأشارت إلى أنّ الحزب يسير وفق خطه السياسي للتفاكر والتنسيق مع أوسع القوى الثورية السياسية والاجتماعية في سبيل تحقيق الديمقراطية والسلام والحرية والعدالة والتنمية المتوازنة من أجلًّ بناء سودان جديد مفارقا دولة المظالم والقمع والاستبداد الجاثمة على صدره منذ الاستقلال.

باج نيوز