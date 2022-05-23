لمساعدة ذوي الإعاقة.. أبل تطرح إضافات جديدة لخاصية “إمكانية الوصول”





طرحت شركة ”أبل“ الأمريكية إضافات جديدة لخاصية ”إمكانية الوصول“ (أوAccessibility) بما في ذلك ميزة ”اكتشاف الباب“ و“التعليقات التوضيحية الحية“ (أو Live Captions)، عبر عدد من أجهزتها الحديثة.

وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء، عن قائمة بميزات ”إمكانية الوصول“ الجديدة التي تهدف بشكل أساس إلى مساعدة المستخدمين ذوي الإعاقة.

وزعمت الشركة الأمريكية أن الميزات الجديدة – التي ستضاف إلى أجهزة ”آيفون“ والساعة الذكية الخاصة بها، ”Apple Watch“، وأجهزة ”Mac“ في وقت لاحق من هذا العام – تستخدم أحدث التقنيات والتطورات في مجال التعلم الآلي لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف أو فقدان البصر، أو ضعف السمع، أو الأشخاص الذين يعانون من مشكلات جسدية أو إعاقة حركية.

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