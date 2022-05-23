شاهد بالفيديو.. المطربة “ندى القلعة” ترقص حافية بنيروبي على إيقاع إثيوبي





وثق مقطع فيديو بمواقع التواصل، المطربة السودانية الشهيرة “ندى القلعة” ترقص حافية القدمين، في حفل بالغاصمة الكينية نيروبي على إيقاع إثيوبي.

وظهرت “القلعة” وهي تشارك أصحاب المناسبة زواجهم بالرقص حافية، نتيجة عدم ملائمة حذائها (العالي) كما يبدو مع الحركة.



وكانت الفنانة السودانية الشهيرة “ندى القلعة”، قد غادرت الخرطوم، السبت، متوجهة إلى العاصمة الكينية “نيروبي” في رحلة فنية لها، لإحياء مناسبة زواج خاصة لم تكشف عن تفاصيلها.

نيروبي: (كوش نيوز)