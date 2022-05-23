السُّلطات تطلق سراح (4) مُعتقلين من سجن بورتسودان





أطلقت السُّلطات الاثنين، سراح (4) معتقلين من سجن بورتسودان كان قد تم ترحيلهم من سجن سوبا وهم بحسب صحيفة السوداني: “أباذر الأمين من حي دردوق، محيي الدين بدوي من حي الديم، عبد الرحيم طبيقات من حي شمبات وعبد الله آدم ابراهيم العمارات”، وتبقى بسجن بورتسودان أكثر من عشرين معتقلاً من الذين تم ترحليهم قبل أكثر من شهر من سجن سوبا. وكانت هيئة محامي الطوارئ قد دعت لحملة كبرى للمطالبة بإطلاق سراح أكثر من 130 ثائراً بسجون سوبا بورتسودان ودبك والجزيرة أبا.

( كوش نيوز)