شاهد بالفيديو: “شكلك مفلسة” هكذا رد القيادي الإسلامي “أمين حسن عمر” بسخرية على مذيعة سألته عن دولارات البشير





“شكلك مفلسة” هكذا ابتدر القيادي الإسلامي د. “أمين حسن عمر” إجابته بسخرية على الإعلامية عفراء فتح الرحمن، بشأن سؤالها عن دولارات البشير، ببرنامج الميزان السياسي، على قناة سودانية (24).



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) وجهت عفراء سؤالا مفاده “هل يعقل أن تحتفظ بمبلغ 25 مليون دولار تحت الوسادة”؟!، أجابها قائلا انتي شكلك مفلسة ياعفراء، في إشارة إلى التقليل من حجم المبلغ.

الخرطوم: (كوش نيوز)