هيئة الاتصالات تُحذر من اقتناء جوالات غير مطابقة للمواصفات.. وتُوضح السبب





نبهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم (الإثنين)، عموم المستخدمين من اقتناء جوالات غير مطابقة للمواصفات الفنية من خارج المملكة.

وقالت الهيئة، إن تلك الجوالات تكون مجهزة بمواصفات فنية تناسب بلد المنشأ، وقد لا تتوافق مع المواصفات الفنية والنطاقات الترددية مع شبكات المشغلين في المملكة، وهو ما يتسبب في ضعف جودة المكالمات وقلة سرعة الإنترنت. ونصحت الهيئة عموم المستخدمين قبل الشراء بزيارة موقع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وإدخال موديل المنتج، والتأكد من مطابقة الجوال للمواصفات الفنية الصادرة من الهيئة.

مزمز