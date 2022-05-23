ترتيباتٌ لنقل موقف البصات السفرية من السُّوق الشعبي لـ(قندهار)





أكد المدير التنفيذي لمحلية أمبدة مستور أحمد عبد الماجد، على تفاعل المحلية مع الجهود التي تدفع مسيرة الطفرات الخدمية في كافة المحاور والاتّجاهات الخاصّة بنهضة المشروعات وتهيئة بيئة الاستثمار. والتقى المدير التنفيذي بحضور أبو القاسم آدم الطاهر، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والخدمة المدنية ومدير الاستثمار، أصحاب البصات السفرية، حيث استمع إلى تقرير الغرفة عن الجُهود المبذولة في متابعة القرارات السابقة بنقل الموقف من السُّوق الشعبي إلى موقف البصات السفرية بسوق قندهار. وأكد المدير التنفيذي بحسب (سونا)، أنّ العمل يستوجب تكامل الجُهُود المُشتركة للدفع بمشروعات الخدمة المُوجّهة للمُجتمع بمسارات خدمية نوعية تُخفِّف الجهد والزمن لمواطن الولاية وتُساهم في كفاءة العمل، مُطالباً باستمرار العمل على تهيئة الموقف وعمل حصر للشركات العاملة والحرص على التزام الغرفة بنقل الموقف بالاتفاق على فترة زمنية محددة. وأشار رئيس لجنة نقل الموقف، إلى أن الرفع المساحي للموقع المُقترح تم بالتوافق مع إدارة الوحدة بالمحلية، وأوضح أن الغرفة على استعداد لنقل الموقف متى ما توافرت نوافذ حجز البصات بمبان ثابتة ومواقف مسفلتة لدخول وخروج البصات مع توافر دورات مياه وعمل مواقف فرعية للمواصلات المحلية للمسافرين تستوعب الحركة الدائمة للنقل.

الخرطوم ( كوش نيوز)