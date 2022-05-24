المقاومة : الكلمة الأولى والأخيرة للشارع





واصلت تنسيقيات مقاومة الخرطوم التصعيد الثوري أمس لليوم الثاني على التوالي وذلك في ( بري ، شارع الستين ، بحري وأمدرمان) احتجاجا على مقتل الشهيد محمد خالص في موكب 21 مايو.

وقالت لجان مقاومة بحري في بيان لها “”سنثبت للعالم أجمع وللإنقلابيين على وجه الخصوص أن الكلمة الأولى والأخيرة للشارع وسيتم حرق الإطارات في كل الطرقات لنشعل نور الثورة من جديد” ودعت كل الثوار والثائرات في شتى بقاع البلاد لإشعال الثورة و تجديد العهد.

وشاركت لجان بحري في موكب أمدرمان بعد أن عبرت كبري شمبات فيما واجهت السلطات التظاهرات بقنابل الغاز وسلاح الخرطوش . (تفاصيل أوفى ضمن عدد اليوم) .

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة