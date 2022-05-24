الولايات المتحدة تحذر من التعامل مع شركات الجيش السوداني





حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من المخاطر المتزايدة على سمعة الشركات والافراد الاميركيين الذين يتعاملون مع الشركات التي تمتلكها الدولة السودانية او التي يسيطر عليها الجيش و قالت، بحسب صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، ان تصرفات الجيش قد تؤثر سلباً على الشركات والافراد الاميركيين وعملياتهم في السودان.

و طالبت الولايات المتحدة الأمريكية الأفراد و الشركات المعنيين اتخاذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة بحقوق الانسان وان يكونوا على علم بالتأثير السلبي على سمعتهم عندما يتعاملون مع الشركات التي يسيطر عليها الجيش مؤكدة ان المخاطر ناجمة عن الخطوات التي اتخذها المجلس السيادي والقوى الامنية تحت سيطرة الجيش خاصة انتهاكات حقوق الانسان ضد المتظاهرين.

و وصف مكتب الشؤون الافريقية التابع للخارجية الاميركية هذه الخطوة بأنها “تحذير” للتداعيات التي سيعاني منها جيش السودان الذي فشل في تسليم السلطة لحكومة انتقالية موثوقة وبقيادة مدنية.

صحيفة الجريدة