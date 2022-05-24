سياسية
توقف (20) محكمة عن العمل في العاصمة الخرطوم
نفذ العاملون في السُلطة القضائية إضرابًا عن العمل أمس “الأحد” احتجاجًا على عدم الإيفاء بالهيكل الراتبي المُجاز. وتسبب الإضراب في توقف العمل فيما يُقارب الـ(20) محكمة بالعاصمة المثلثة .
و وفقًا لمتابعات (الجريدة) فإن المحاكم المتوقفة عن العمل هي محكمة الامتداد الشرعية والمدنية و محكمة الخرطوم الجزئية ومحكمة أم درمان وسط الجزئية ومحكمة أم بدة ، وبحري وسط الجزئية والشرعية ، ودار السلام ، والخرطوم وسط ، والأزهري وأُخريات. اضافة لمحاكم عدد من الولايات من بينها “سنار”.
الخرطوم: سلمى عبدالعزيز
صحيفة الجريدة