شاهد بالفيديو.. مطرب مصري معروف يغني الأغنية السودانية الشهيرة (كدة يا التريلا) ويكشف أسرار غريبة عنها





قدم الفنان المصري حسن عبد المجيد خلال استضافة له عبر إحدى القنوات المصرية الأغنية السودانية الشهيرة (كدة كدة يا التريلا).

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد كشف الفنان النوبي المولود في مدينة أسوان عن سر الأغنية وقال أنها فلكور سوداني وتغنى بها كل الفنانين وذلك رداً على سؤال المذيع (يعني أيه تريلا).

الفنان حسن عبد المجيد المولود في ميدان أسوان المصرية ولد في الستينات في أسوان ،بدأ مسيرته في الثمانينات كمغن في المجموعة الشهيرة لحميد الشاعري.هو إمتداد للمبدع والرائع أحمد منيب وأحد تلاميذه سجل الفنان ألبوما معهم ، “يا ريك” ، والذي سرعان ما حقق النجاح مع الجماهير.في العام 1990سجل حسن ألبوم ” أهلا حبيبي ” وفي السنة التالية “مين ده” ،الاغنية الضاربة للعام1991.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين