سيدة سودانية تروي قصة أقرب إلى الخيال: (زوجي على علاقة غير مشروعة مع بنت اختي على مدار 15 عام والمصيبة أن اختي هي الداعم لعلاقة ابنتها بزوجي)





نشرت سيدة سودانية قصة أقرب إلى الخيال وذلك عبر إحدى القروبات المتخصصة في نشر المشاكل والاستشارات العاطفية وينشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن قصة السيدة أثارت ضجة واسعة عبر القروب, القصة عبارة عن مشكلة كبيرة واجهت السيدة.

وبدأت سردها للقصة قائلة: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة اما بعد والله العظيم اقول الحق ولاشي غير الحق انا متزوجه لي اكتر من ٣٠ سنه وعندي ٣ الحمدلله متزوجين كلهم وباطفالهم الحمدلله.. القصه حاتشوفوها اغرب من الخيال لكن يشهد الله على ما اقول حقيقه.. زوجي على علاقه مع بنت اختي ( اختي شقيقتي) علاقه غير مشروعه مع احترامي ليكم قبل سنين طويله اكتر من ١٥ سنه عرفت العلاقه دي وعملت معاها مشكله والزمن داك اولادي كانو صغار وقاطعتها لحدي يومنا هذا .. واجهتوا نكر وقال انو مافي علاقه ودا شك وظن مني).

وواصلت: (بعد عيالي كبرو وريت بنتي بالحاصل وكانت مامصدقه في الاول… فكانت بتقول لي انتي بس بتشكي…. خلينا الموضوع سنين وما كان في شي واضح… لف الزمن ودور بنتي عرفت كل شي بالدليل وللاسف مع منو مع بنت اختي واخواته والمصيبه انو الداعم الاكبر ليهم اختي لحمي ودمي).

وتابعت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: (الزوله دي مقيمه في دول الخليج وانتو عارفين العقوبه في البلد دي الرجم للزانيه حتي الموت لانها متزوجه وعندها ٣ اكبرهم في الجامعه ومعروفه في المنطقه اللي عايشه فيها بانها زوله ما كويسه لانو اي زول سالناه بعرفه بجي الرد بانها معروفه زوله ما كويسه ومعاها شركاء اختي واخواته وخساره اقول اختي).

وأضافت: (رسلوا ليه صورهم وكلام فارغ ويرسل ليهم في القروش والحاجات واسرارنا كلها عندهم وطوالي بشتكي لينا بانو ماعندو قروش .. . والغريبه لمن يجي الحديث عنهم يقع فيهم نبذ باسوا الالفاظ وانهم اصلا مانافعين… وهي تحديدا بتجي من منطقته لمنطقتوا وبتلاقوا في الشقق وهو برغم كبر سنو ما احترم نفسوا ولا اولادوا واحفادوا وهو مابفرق .…لكن للاسف ديل البقول عليهم اهلي ودمي ولحمي وللاسف الشديد ما بتشرف بيهم بعد كدا … فجيت اخد رايكم قبل اخد اي خطوه لانو انا اصلا ناويه اشهر بيهم كلهم وناويه احوله قضية راي عام عظه وعبرة للكل ومافيهم زول فارق معاي وفي حاجات كتيره حتتعمل اوله زوجها واولاده لازم يعرفوا ويشوفوا الصور بالاثبات والدليل مع انو ماعندهم ذنب في البحصل بس اي زول بغلط يتحمل نتيجة غلطوا).

وختمت السيدة استشارتها المثيرة: (اخاب من استشار وعايز اشوف راي الناس شنو في القضيه دي ولابد من تعرفوا باللي حيحصل كامل بالصور ؟ اسفه على الاطاله ولو انو القصه اطول من كدا لكن والله دي الحقيقه وعلي ما اقول شهيد .. ونصيحه لوجه الله تاني اي زول يضمن نفسوا فقط).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين