(4) ملايين دولار ميزانية غرفة طوارئ الخريف بالخرطوم





كشف مدير إدارة مصارف المياه بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم، المهندس مختار عمر صابر، انشاء غرفة (آلية الحد من مخاطر السيول والفضيانات)، استعداداً لفصل الخريف، وقال إن الغرفة تشمل (الدفاع المدني، والشرطة، والري، والمخالفات، والمحليات، والمهندسين)، وأشار إلى أنها سيتم تجهيزها تحسباً لحالات الطوارئ، وقال مختار لـ(الحراك السياسي): إن الخريف في السودان يدار كأزمة ولا توجد بنى تحتية لكل ولاية وخاصة الخرطوم، مضيفاً أن إدارة الأزمات تتطلب الكثير من الأموال، وأكد أن الميزانية المقدرة هذا العام مايقارب (4) ملايين دولار.

وأقر مختار بأن بعض أحياء الخرطوم تفتقر لشبكات مصارف المياه، وقال إن المشكلة ظلت تعاني منها الحكومة الحالية والسابقة ايضاً، داعياً لاجراء دراسة عشوائية لكل مناطق الولاية لوضع حد لمشكلة تصريف المياه. وشدد على ضرورة اجراء دراسة كنتورية لكل المناطق السكنية بالخرطوم والمخططات العشوائية، ومن ثم تصنيفها لتحديد صلاحيتها للسكن من عدمه.

الخرطوم ـ مريم حسن

صحيفة الحراك السياسي