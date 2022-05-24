919 مركزًا تتأهب لاستقبال طلاب امتحانات الشهادة السودانية





ممثل شرطة الخرطوم، كشف عن الخطة التأمينية منذ بدايتها وحتى نهايتها.

كشف مدير التعليم الثانوي، عبد الكريم حسن، عن أنّ عدد المتقدّمين للجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الحالي وصل إلى”168694″ طالب وطالبة.

وأشار إلى أنّ الطلاب سيجلسون في 919 مركزًا، في وقتٍ يبلغ فيه عدد مخازن الامتحانات 64 مخزنًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم، اكتمال التجهيزات الجارية لإجراءات امتحانات الشهادة الثانونية للعام الحالي.

وتبدأ امتحانات الشهادة السودانية في الحادي عشر من يونيو المقبل.

باج نيوز