فضل الله برمة : نجري تشاور واسع مع كافة القوى السياسية و المدنية





شدد رئيس حزب الأمة القومي المكلف ؛ فضل الله برمة ناصر على أن حل الأزمة يتطلب إدارة عملية سياسية ذات مصداقية بضمانات دولية.

جاء ذلك خلال لقائه السفير المصري بالخرطوم أمس الاثنين وفقاً لبيان صادر من الحزب.

و بحث اللقاء الوضع الراهن في السودان و خطوات عملية استعادة التحول الديمقراطي عبر الآلية الثلاثية حيث أكد برمة أن حل الأزمة يكمن في استعادة الحكم المدني و إنهاء الانقلاب عبر عملية سياسية بين كافة الأطراف السودانية المؤمنة بالتحول الديمقراطي مؤكداً أن الحزب قدم خريطة طريق واضحة المعالم لاستعادة الشرعية الدستورية واستكمال الفترة الإنتقالية.

و أشار إلى إجراء الحزب لتشاور واسع مع كافة القوى السياسية و المدنية لتحقيق الأهداف المنشودة مؤكداً أن الحزب يدعم خيارات الشعب السوداني و تطلعاته و يسعى لتحقيقها عبر كافة الوسائل السلمية مشيراً إلى ضرورة تجاوب المكون العسكري مع مطالب الشعب و تهيئة المناخ لإنجاح العملية السياسية.

من جانبه عبر السفير المصري عن دعم بلاده للأطراف السودانية للوصول إلى حل للوضع في البلاد مشيراً إلى اهتمام مصر بالسودان لما يشكله من أهمية قصوي لمصر، مؤكداً استعدادها لدعم السودان في كافة المجالات ، كما عبر عن ثقته في قدرة حزب الأمة القومي في لعب الدور الوطني الذي يحقق المخرج الآمن للسودان.

باج نيوز