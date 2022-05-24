شاهد بالفيديو.. نجم تيك توك “فايز الطليح” يكشف عن ظهور “معجزة إلهية” بقرية “العفاضط شمالي السودان





كشف نجم تيك توك “فايز الطليح” الشهير بمديدة الحلبة، عن ظهور “معجزة إلهية” بمنطقة العفاض محلية الدبة، بالشمالية.

وقال “الطليح” في مقطع فيديو مسجل، بأن معجزة إلهية ظهرت بالعفاض، خلال رؤيا لطفلة عمرها 7 سنوات، جاءها ملك بعلاج جميع الأمراض المستعصية عبر الماء.



وأكد الطليح في مقطع الفيديو بأن الطفلة طبقت ما جاء بالرؤيا واستطاعت أن تعالج الأمراض من شلل وسكري انزلاق غضروفي وغيره من العاهات والأمراض.

الخرطوم: (كوش نيوز)