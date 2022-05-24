شاهد بالفيديو.. الممثل المصري محمد هنيدي يحكي قصة كوميدية حدثت له مع زميله الطالب السوداني أثناء امتحانات الجامعة





حكى الممثل المصري الشهير محمد هنيدي في إحدى الاستضافات التلفزيونية عن موقف كوميدي حدث له إبان فترة دراسته بالجامعة.

وقال هنيدي بحسب ما نقلت محررة موقع النيلين عن الغش في الامتحانات أن في إحدى الامتحانات بالجامعة كان متواجد معهم في قاعة الامتحانات طالب سوداني شاطر.

وأضاف الكوميديان المعروف أن كل الدفعة كانت معتمدة عليه في الامتحان بسبب ارتدائه للزي السوداني الجلابية والعمامة.

وذكر أنهم اتفقوا معه على كشف الامتحان بحسب طريقة لفه للعمامة, وبعد الاتفاق ودخول الطلاب للقاعة قام الطالب السوداني بنزع العمامة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين