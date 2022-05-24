شاهد بالفيديو.. فرقة العباساب والشاعر بشرى البطانة يدهشون السفير الإماراتي ويجبرونه على رقص (العرضة) السودانية





حظي مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان على تفاعل واهتمام منقطع النظير.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن المقطع المتداول بغزارة أظهر السفير الاماراتي وهو يرقص ويتفاعل مع ابداعات فرقة العباساب السودانية الشهيرة.

حيث أظهر المقطع السفير وهو يتفاعل مع الرقص على ايقاع الربابة ويحمل بيده سيف سوداني, كما ظهرت الفرقة والتي تقدمها الشاعر المعروف بشرى البطانة وهي في قمة حماسها.

كما تفاعل السفير الاماراتي ويعض الحاضرين من الجنسيتين السودانية والاماراتية وهما يرقصون مع أعضاء فرقة العباساب على طريقة (العرضة) الشهيرة في السودان.

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن الفرقة تأسست للحفاظ على التراث السوداني الضارب في القدم، حسبما قال مؤسس الفرقة, حيث يشتهر السودان بالتنوع القبلي، الأمر الذي جعله متنوعا بشكل كبير في التراث والفنون بخلاف دول كثيرة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين