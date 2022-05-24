شاهد بالفيديو.. (نسخة طبق الأصل من أداء جده) حفيد الفنان الراحل”سيد خليفة” يدهش منصات التواصل بتقليد جده الراحل





أدهش حفيد الفنان الراحل الأستاذ “سيد خليفة” رواد التواصل الاجتماعي، بتقليد جده على نحو بارع فاق كل التصورات.

وظهر حفيد سيد خليفة، مؤدياً أغنية زدني من دلك شوية وكتر الأشواق علي، بكرة قلبك يصفو لي وتملأ بالأنوار عيني) بصوت مشابه للحد البعيد للأستاذ الراحل سيد خليفة.

وعلق عدد من رواد التواصل بقولهم: غير الملامح وجه الشبه كبير جدا في درجه الصوت والتطريب وطريقه الأداء، سبحان الله رحم الله الفنان العملاق سيد خليفه وجعله من المقبولين.



وأضاف آخر: ابداع والله مبالغه نفس الصوت ونفس الشبه ونفس الحركات والدم الخفيف رحمك الله المبدع سيد خليفة.

الخرطوم: (كوش نيوز)