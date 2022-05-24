السودان.. رفض واحتجاج وطرد في محكمة مدبري انقلاب الإنقاذ





المحكمة شهدت نقاشات بين هيئة الدفاع والقاضي.

شهدت محكمة مدبري انقلاب 89، الثلاثاء، طرد القاضي ممثل هيئة الدفاع عوض أبو دقن، لعدم تقديمه بيّنة على عدم قيام هيئة المحكمة بتسجيل النصوص، بعدما طالبه القاضي بإثبات الطعن في محضر الجلسات.

واحتجت هيئة الدفاع على القرار، واعتبرته غير صائب، والتمست من هيئة المحكمة التراجع عن هذا القرار، ليتمّ قبوله، فيما اعترض المحامي عبد الباسط سبدارات على تشكيل لجنة التحقيق وفترة تمديد عمل اللجنة.

ورفضت محكمة مدبري انقلاب 89، بحسب وكالة السودان الرسمية، الثلاثاء، الطلبات المقدّمة من هيئة الدفاع، وذلك لعدم إثبات الأسباب الكافية بإفراج عن المتهمين بالضمان، مشيرةً إلى أنّ هذه الطلبات تكرّرت من قبل.

ويحاكم الرئيس المعزول عمر البشير و27 آخرون من كبار قادة الإسلاميين بتهمة التخطيط، وتنفيذ انقلاب 30 يونيو 1989، كما يواجه المتهمون تهماً تتعلق بالاشتراك الجنائي، وتقويض النظام الدستوري تصل عقوبتها الإعدام.

باج نيوز