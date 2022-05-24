شاهد بالفيديو.. الأغنية السودانية الشهيرة (الليلة بالليل نمشي شارع النيل) تصل دولة جيبوتي وفنانة تغنيها بمسرح كبير وسط حشود جماهيرية كبيرة وتفاعل أكبر





نجحت الأغنية السودانية الشهيرة (الللية بالليل نمشي شارع النيل) في الوصول إلى العالمية بعد أن رددها مطربين كبار ومن جنسيات محتلفة.

فبعد أن رددتها الفنانة الإماراتية من أصل يمني بلقيس فتحي والممثلة المصرية داليا البحيري وكورال روح الشرق المصري أيضاً رددها عدد من المطربين والنجوم العرب.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو حديث مطربة من دولة جيبوتي وهي تغني الأغنية الشهيرة وسط حشود كبيرة.

حيث قدمتها في أحد المسارح الكبيرة بدولة جيبوتي خلال حفل حضره المئات وتفاعلوا بشكل كبير مع الفنانة لحظة تقديمها للأغنية السودانية الشهيرة.

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن الأغنية الضجة (شارع النيل) هي من كلمات والحان الشاعر أمجد حمزة وقام بأدئها أول مرة الفنان الشاب شكر الله عز الدين.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين