شاهد بالفيديو.. أصغر عريسين في السودان هذا الموسم يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي ويلهبان حماس (العزابة)





اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية يوم الثلاثاء بمقطع فيديو قصير لعريسين وهما في ليلة (الحنة) استعداداً لدخولهما القفص الذهبي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد صنف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشابين على أنهما أصغر عريسين في السودان هذا الموسم.

وقد وضح صغر سن العريسين اللذان ظهرا متفاعلين مع فرحة الأهل بمناسبة دخولهما لعش الزوجية وهما في عمر صغير.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد أهلب العريسين حماس الذين لم يدخلوا القفص الذهبي (العزابة) حيث عبر الكثير من المعلقين عن سعادتهم بهذا المقطع وتمنوا أن يكون دافع للشباب الذين تقدم بهم العمر ولم يتخذوا خطوة حاسمة من أجل الاستقرار.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين