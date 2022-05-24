شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يهدد ويتوعد عصابات (تسعة طويلة) خلال وصلة غنائية ورواد مواقع التواصل يسخرون منه ويترحمون على الفن





أثار مطرب سوداني مغمور ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بعد تقديمه لوصلة غنائية هدد وتوعد من خلالها عصابات (تسعة طويلة) التي هددت المواطنين بالسودان.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهر المطرب وهو يتغنى بالأغنية التي وصفها المتابعون بالهابطة وذات الكلمات (الركيكة).

رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان اختلفوا في تعليقاتهم ما بين ساخر على الأغنية والفنان وما بين منتقد للأغنية وكلماتها.

حيث سخرت الفئة الأولى من المطرب الذي تم وصفه بعديم الموهبة, بينما ترحمت الفئة الأخرى على الفن السوداني والحال الذي وصل إليه الفن.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين