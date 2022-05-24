اجتماع لجنة الترتيبات الأمنية لمسار دارفور بحضور مسئوله أمريكية





قال الفريق سليمان صندل الرئيس المناوب للجنة الترتيبات الأمنية ان الجنة العسكرية العليا عقدت اجتماع اليوم بمباني اللجنة بحضور السيدة كيم يبي المسئولة بوزاره الخارجية الأمريكية حول السلام والنزاعات وذلك برئاسة اللواء ركن علاء الدين عثمان ميرغني رئيس لجنة الترتيبات الأمنية لمسار دارفور. وقال صندل ان الاجتماع عقد بعد قيامهما بزيارة لبعض ولايات دارفور خاصه معسكر ( الجديد حسين) الذي يضم أول دفعة من قوات حفظ السلام بدارفور.

وأشار الي أن الاجتماع استعرض سير تنفيذ الترتيبات الامنية وكيفية انفاذ باقي الآليات حول تنفيذ اتفاق السلام، بالاضافة الي التطرق الي برنامج الوفد الأمني الذي غادر الي دارفور مؤخرا للوقوف على اخر الترتيبات والأوضاع ومتطلبات تخريج الدفعة الأولى لحفظ الأمن بدارفور ضمن بنود اتفاق جوبا لحفظ الأمن، مؤكدا الاستعداد لإكمال العدد الذي حدد ب 6 الف جندي لحفظ الأمن.

وقال صندل ان انفاذ اتفاق السلام يحتاج إلى دعم المجتمع الدولي خاصة اليوناتامس حيث نحتاج إلى الدعم الخارجى في تسهيل إجراءات تنفيذ سلام جوبا، مشيرا الي ان واجبنا ان نعمل لإنفاذ الأمن وتحقيق الاستقرار معبرا عن اسفه لما حدث في غرب دارفور من أحداث امنية.

وقال اننا سنمضي من اجل رعايه القوات ودعمها لتحقيق هدفها الأساسي في دعم السلام وتحقيق الاستقرار، مشيدا بدعم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وكل أجهزة الدولة للاستمرار في تنفيذ اتفاق السلام ونتمنى عدم ربط الوضع السياسي بتنفيذ اتفاقية سلام جوبا..

وكالة سونا