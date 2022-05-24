الزبير: ملتزمون بتوفير الخدمات الصحية في كل أطراف الخرطوم





أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي د. عبد الباقي عبد القادر الزبير اهتمام الدولة بتطوير وترقية الخدمات الصحية بولاية الخرطوم، لمقابلة الزيادة المضطردة في أعداد السكان بالعاصمة القومية. وتلّقى الزبير، خلال استقباله بالقصر الجمهوري الثلاثاء وفق صحيفة الصيحة، وفد اللجنة التمهيدية لمشروع تشييد مستشفى الجريف غرب، تقريراً شاملاً عن المشروع والجهود التي تبذلها اللجنة لإنجاز مهامها. وجدّد الزبير التزام الدولة بتوفير الخدمات الصحية في كل أطراف الولاية، وأوضح أنهم يقفون ويدعمون أي مشروع يقدِّم خدمةً للمواطن خاصةً فيما يتعلّق بالجوانب الصحية. وأوضح عضو اللجنة أسعد أحمد عبد الرحمن أن الخدمات الطبية والعلاجية للمستشفى ستغطي منطقة الجريف غرب والمناطق المجاورة، وأشار إلى أن عضو مجلس السيادة، وعد برعاية المستشفى وتسهيل الإجراءات المتصلة بتشييده واستقطاب الدعم اللازم لتمويله.

كوش نيوز