شاهد بالفيديو.. الراقص السوداني “عكرمة” يثير جدلاً واسعاً بوصلة رقص وصفها المتابعون بــ(المخجلة)





أثار عضو إحدى فرق الغناء الشعبي بالسودان “عكرمة” ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك على خلفية ظهوره في مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهر عكرمة وهو يقدم فاصل من الرقص المثير والذي وصفه المتابعون للموقع على منصات مواقع التواصل بــ(الفاضح).

ووفقاً لتعليقات المتابعون فقد تعرض الراقص لهجوم شرس من قبل المعلقين والمتابعين الذي طالبوه بالابتعاد عن تقديم مثل هذه الرقصات التي لا تشبه الرجال على حد تعبيرهم.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين