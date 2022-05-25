بالفيديو.. بعدما زوج والده من فتاة .. شاب يرضي والدته بهدية أرض مساحتها 9 آلاف متر وقصر وسيارة BMW





قدم مشهور سناب شات، عبدالرحمن المطيري، لوالدته، سيارة BMW وقصر وأرض مساحتها 9 آلاف متر، محاولاً إرضاء والدته بعدما زوج والده من فتاة أذربيجانية.

وظهر في الفيديو، المطيري يقبل رأس والدته، معقباً:”أرض مساحتها حوالي 9 آلاف كلها لك ابني قصرك وبيتك وحدائق ومزارع وجنات”، لافتا:”هذي أرضك وهذا قصرك تم تصميمه وجاهز”.

وأشار:”تحطين خيول ومزارع وحدائق، سوي فيها اللي ودك يا أمي ولا يصير في خاطرك شيء”، فيما عقبت والدة المطيري، قائلة:”والله ما قصرت زوجت أبوك وراضيتني”.

وأكمل المطيري، حديثه مع والدته:”هذي مسابح وشلالات والواجهات كلها زجاج”، كما علقت والدة المطيري على زواج والده، قائلة:”والله ماني زعلانة إنك زوجت أبوك ولو كنت عندكم لخطبت له”.

وفاجأ المطيري والدته بإهدائها سيارة BMW بعد تزينها، حيث وضع على السيارة صورته مع والدته ومكتوب عليها: أمي تستاهلي السيارة”.

ورصد الفيديو، والدة المطيري تركب السيارة ثم تتبادل الحديث مع ابنيها، ثم ضحك المطيري، مع شقيقه، وقال:”أخوي هذا خايف منه بيسرق أمي”.

بعدما زوج والده من فتاة أذربيجانية.. شاهد: عبد الرحمن المطيري يرضي والدته بهدية أرض 9 آلاف متر وسيارة BMW https://t.co/kb80CKSAolpic.twitter.com/RHBUknueTJ — صحيفة المرصد (@marsdnews24) May 24, 2022

صحيفة المرصد