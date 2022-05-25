تسييرية المخابز: توقّعات بزيادة جديدة في أسعار الخبز





توقّعت اللجنة التسييرية لاتحاد المخابز ارتّفاع أسعار الخبز خلال الفترة القادمة، رغم استقرار السلعة وانخفاض سعر جوال الدقيق إلى 25 ألفًا بدلاً عن 34 ألفًا”السعر السابق للجوال”.

وقال عضو اللجنة عصام عكاشة، بحسب صحيفة اليوم التالي الصادرة، الأربعاء، إنّ هناك عدّة أسباب لزيادة سعر الخبز مجدّدًا أبرزها”عدم توّفر الغاز وارتّفاع أسعار الخميرة والتدّهور الاقتصادي بسبب غياب الحكومة.

وأضاف” كلّ هذه الأسباب قد تؤدّي إلى ارتّفاع السلعة”.

وقال عكاشة إنّ عدم الاستقرار السياسي يؤثّر سلبًا على توفير سبل الحياة للمواطنين.

باج نيوز