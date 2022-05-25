الوطني المحلول ينفي التعديلات برغم تأكيدات الشورى إجراءها





نفى حزب المؤتمر الوطني المحلول، على صفحته (بالفيسبوك)، إجراءه تعديلات على نظامه الأساسي وتعيين القيادي بالحزب، إبراهيم محمود، في منصب الأمين العام، برغم بيان مجلس الشورى القومي الذي أكد على إجراء تللك التعديلات.

وعلمت (السوداني) أن شورى الحزب كانت قد عقدت اجتماعها الأخير في الضاحية الغربية من العاصمة الخرطوم.

وأورد البيان الذي تحصلت (السوداني) على نسخته في الفقرة 31 – قرارات بشأن الحزب- (س): “أجرى الاجتماع تعديلات واسعة في النظام الأساسي للمؤتمر الوطني تعبر عن التجديد في روح الحزب وخطته، مع الثبات على مبدئه وفكرته، وتتناسب مع دواعي الحركة الطلقة في المرحلة الراهنة، وتقرر أن ينشر النظام المعدل كاملاً لتطلع عليه قواعد الحزب ويتعرف عليه الجمهور السوداني العريض”.

وقد اختارت الشورى القومية، إبراهيم محمود، أميناً عاماً للحزب والذي بمعاونة المسؤول السياسي للوطني، د. الدرديري محمد أحمد .

وجاء في البيان: “يلتزم الحزب موقفه الذي أعلنه قبل سقوط الإنقاذ من أنه يعترف بمشروعية مطالب الشباب، ويقر بالأخطاء التي أدت إلى تفجر الأوضاع حينها، لا يثني الحزب عن ذلك ما تبين له من بعد من كيد خارجي وخيانة داخلية “.

ومضى البيان في الفقرة 30: “ناقش المؤتمرون علاقات السودان بدول المنطقة والمجتمع الدولي، وقد عبروا عن أسفهم للتبعية المذلة التي آل اليها أمر حكام اليوم التي لم تعد خافية على أحد، إذ لا يغادر حكام الخرطوم عواصم معينة، إلا ليشدوا إليها الرحال من جديد”.

صحيفة السوداني