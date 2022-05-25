الأرصاد: درجات الحرارة تحافظ على قيمها بالبلاد





توقعت هيئة العامة للارصاد الجوية أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها الصغرى و العظمى على قيمها في معظم أنحاء البلاد .

وسجلت القضارف أعلى درجة حرارة أمس وكانت 45 درجة ، وادني درجة حرارة سجلت اليوم بالفاشر وكانت 19 درجة .

والفاصل المداري تقدم شمالا ليمر اليوم شمال كسلا ، جنوب الخرطوم ، مارا بود مدني ، جنوب الأبيض والفاشر والجنينة و تعمق منخفض السودان الحراري

وتوقعت الهيئة الي هطول أمطار خفيفة في أجزاء متفرقة من جنوب ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان وجنوب دار فور .

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