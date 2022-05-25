الأمة القومي يكشف عن اتصالات مع الحلو وعبد الواحد لانهاء الانقلاب





كشف حزب الأمة القومي عن اتصالات بينه ورئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بجانب رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو والحزب الشيوعي لأجل الوصول إلى الحل المدني الشامل بانهاء الانقلاب.. وقطع بعدم وجود أي تسوية مع العسكر ولفت لتحركات يقودها بغرض توحيد لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير في ماعون واحد لمقاومة الانقلاب.

وأبدى الأمين العام للحزب الواثق البرير استغرابه من تفسير البعض لمساعي حزب الأمة في اطار تهدئة الاوضاع السياسية بأنه خنوع للعسكر والدخول في تسوية معهم ،وقال في حوار ــ ينشر بالداخل ــ لا توجود أي تسوية سياسية مع العسكر، واضاف: قناعتنا في ذلك أن العسكر عليهم أن يرجعوا إلى ثكناتهم مشدداً بأن قوى الحرية التغيير لم تنسحب من الآلية الثلاثية جازماً بأنهم على قناعة أن فولكر ليس لديه مايقدمه بجانب أن الآلية الثلاثية هي الأخرى ليست لديها أي رؤية ،وقال: هم اتوا البلاد مجرد وسطاء مسهلين للعملية التوافقية بين الأطراف كاشفاً عن اتصالات بين حزب الأمة وعبد الواحد محمد نور بجانب عبد العزيز الحلو بالاضافة إلى الشيوعي لأجل الوصول إلى الحل المدني الشامل بانهاء الانقلاب وكيفية عمل الترتيبات الدستورية وتحديد العناصر المدنية المعبرة عن الشعب، وقال: “إن خارطة طريق” حزب الأمة هي أقرب المبادرات لحل الأزمة لافتاً إلى أن الملتقى التحضيري خلق بلبلة وهو معركة في غير معترك.

الخرطوم : أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي