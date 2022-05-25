بعد رفضها الغناء .. الشركة المنظمة ألغت الحفل .. إيمان الشريف: (كترة الطلة بتمسخ خلق الله)





أوضحت الفنان إيمان الشريف أسباب رفضها إحياء الحفل المعلن عنها، أمس الأول الاثنين، من شركة البروف:( الأعزاء في شركة البروف لم أرفض الغناء في يوم معين، واختار آخر، فمحبة الجمهور تأتي به في أي مكان وزمان، أولاً (لا يوجد عقد متفق عليه)، ثانيا زي ما بقولوا أهلنا (كترة الطله بتمسخ خلق الله)

وأخيراً لن أسع الناس بما لديَّ بقدر ما سأسعهم بأخلاقي ومراعاتي لظرفهم وحالتهم الاقتصادية ،فلنقرأ جميعاً من كتاب من سبقونا من عمالقه الفن السوداني، وكيف أنهم عاشوا للناس، وقدموا من أجلهم الفن الذي لا قيمة له إلا الحب، وأنا أؤكد لجمهوري للعزيز أني لم ولن أتخاذل عن الغناء لكم في أي يوم وفي أي مسرح .

من جانبها علقت شركة البروف على حديث الفنانة ايمان الشريف: (الجمهور العزيز، إيماناً منا بحقكم الأصيل في معرفة تفاصيل إقامة أو إلغاء أي حفلات تنظمها الشركة، كان لزاماً علينا أن نضعكم في الصورة فيما يتعلق بإلغاء حفل الفنانة إيمان الشريف.

أولاً تم التعاقد مع الفنانة عبر مدير أعمالها، وتم الاتفاق على يوم الاثنين الموافق ٣٠ من الشهر الجاري، وحتى يوم أمس تم التواصل مع مدير أعمال الفنانة، وتأكيد الارتباط لتقوم الشركة برفع البوستر اليوم.

قبل ساعات تلقت الشركة اتصالاً من مدير أعمال الفنانة نقل خلاله (انزعاج) الفنانة من إقامة حفلها (يوم الاثنين) وطلبت أن يتم تنظيمه يوم الخميس أو الجمعة، وهو الشئ الذي رفضته الشركة تماماً وذلك لإرفاقها بوستر الحفل في صفحاتها الرسمية، والتزامها مع الجمهور بيوم محدد.

بعد إصرار الفنانة على موقفها قامت الشركة بإلغاء الحفل حفاظاً على مصداقيتها، وعلى جسر المحبة والانضباط الذي شيدته ما بينها وجمهورها، مع أمنياتنا للفنانة بالتوفيق والنجاح في منصات أخرى).

صحيفة السوداني