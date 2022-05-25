أردول : خلافات الحرية والتغيير (وقفّت) البلد





قال مبارك أردول ـ الأمين العام للحرية والتغيير (الميثاق الوطني) ــ إن خلافات قوى الحرية والتغيير (وقفّت البلد) على حد تعبيره، واشار إلى تأثير خلافات (قحت) على المشهد السياسي السوداني لافتاً إلى وجود (3) مكونات لقوى الحرية والتغيير في الوقت الحالي.. وقال أردول في تصريح لـ(الحراك السياسي) إن اية خطوات لتوحيد الجهود لادارة الانتقال مرحب بها، واوضح أن الاجتماع الذي عقدته قوى الحرية والتغيير الميثاق الوطني أمس مع مستشار رئيس دولة جنوب السودان توت قلواك بفندق السلام روتانا بالخرطوم طرح جهود دولة الجنوب لحل الأزمة السودانية، وأكد استعدادهم للاستماع لأي طرف يقدم حلولاً خاصة دول الجوار والجنوب سيما وأن دول الجوار تتأثر سلباً وايجاباً بالتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في البلاد.. وشدد أردول على مساعيهم في الحل السياسي الشامل الذي لايقصي أحداً ومساعيهم لاستقرار المرحلة الانتقالية ولاعادة بناء الفترة الانتقالية وصولاً للانتخابات بنهاية الفترة.. بجانب اكمال توقيع اتفاقيات السلام مع الحركات غير الموقعة لافتاً إلى أن كل جهودهم سلمية وأنهم يرحبون بالجهود السليمة التي تقوم بها الحكومة من جنوب السودان وغيرها لمساعدة السودانيين لقيادة حوار سوداني سوداني للتوصل إلى حلول للأزمة السياسية بالبلاد.

صحيفة الحراك السياسي