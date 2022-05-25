مدير ميناء عثمان دقنة : الإغلاق بسبب مجموعة من لواء الحزم 8





كشف مدير الادارة العامة لميناء الأمير عثمان دقنة الكابتن بحري طه أحمد محمد مختار معلومات جديدة عن اغلاق الميناء.

وقال ان الإغلاق كان بسبب مجموعة من لواء الحزم 8 نحو 60 الى 70 فرد شحنت بضائع لها حوالي 136 طبلية عبر وسيط للشحن من ميناء جدة بغرض إيصالها للولايات المختلفة والتزموا بدفع الرسوم المعنية وعندما وصلوا للميناء تبين لهم ان وسيط الشحن لم يشرع في إجراءات تخليص البضائع وأختفى تماما مما يوضح ان المجموعة تعرضت للإحتيال والنصب مما دفعهم لدخول مناطق التسكين للبضائع وحالوا استلام بضائعهم بدون اذونات تسليم.

يذكر ان البضائع ظلت في الميناء لفترة 9 أشهر وتمت مخاطبة المدير العام لهيئة الموانئ البحرية د.عصام الدين حسابو واللواء وليد قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية وتم تكوين لجنة برئاسة العميد عبدالقادر محمود للنظر في الأمر واللجنة التقت بنا في إدارة الميناء يوم الخميس الماضي وناقشنا كيفية التوصل لحلول سريعة لتسهيل اجراءات الشحنة دون المخالفة باللوائح والقوانين التي تنظم سير العمل، وفي صبيحة الاحد وصلت لجنة امن الولاية ومدير الميناء وقائد المنطقة العسكرية وتم اصدار قرار بمخاطبة وزير النقل ووزير المالية بخصوص تخليص هذه الطبالي كمهملات وتسليمها لأصحابها عبر اللجان المكلفة وتم التصديق من قبل وزارة النقل والمالية وتم تسليم بعض البضائع لأصحابها.

صحيفة الصيحة