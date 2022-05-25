جهينة تكشف حقيقة خبر إبعاد بائعة هوى أجنبية مصابة بـ”الأيدز” تستهدف الشباب في الخرطوم





عدة مواقع إخبارية تنشر اليوم خبراً قديماً عمره 9 أعوام

للأسف نحن ما عندنا صحافة.

ح تسالني ليه؟

ح أقول ليك اقرأ إلى نهاية البوست ..

إبعاد بائعة هوى أجنبية مصابة بـ”الأيدز” تستهدف الشباب في الخرطوم

هذا الخبر نشره موقع الراكوبة اليوم ، في هذا الرابط: https://www.alrakoba.net/31719817/

ونشره بالنص موقع اسمه تسامح نيوز في هذا الرابط: https://tasamuhnews.com/56685/

وموقع ثالث اسمه الرائد نت نشره بالنص في هذا الرابط: https://alrid.net/87789

وموقع رابع اسمه الحديبة نيوز في هذا الرابط: https://alhdybh.ahlamontada.com/t7218-topic

وموقع خامس اسمه سودان برس في هذا الرابط: https://sudan-press.net/archives/63830

ونشر كذلك في عدد من صفحات الفيسبوك .. يعني كلهم نسخوا من بعض ..

لكن هذه ليست هي المشكلة ..

المشكلة يا عزيزي القارئ أن هذا الخبر قديم ، سبق أن نشر بالنص والحرف والنقطة والشولة قبل 9 سنوات (وتحديداً في 11 أبريل 2013) في موقع النيلين في هذا الرابط:

‏https://www.alnilin.com/591561.htm

يعني ما في موقع واحد أتعب نفسه شوية يتصل بمركز الشرطة المذكور ويستفسر عن الخبر من مصدره ..

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نقلا عن موقع

جهينة