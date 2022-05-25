شاهد.. قالت(باي.. باي .. يا حلوين) مقطع فيديو يثير الإعجاب في أوساط رواد التواصل يعكس العلاقة “الودودة” ما بين الشرطة والمتظاهرين بالخرطوم





تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثار الإعجاب في أوساط منصات التواصل، عكس العلاقة “الودودة” ما بين الشرطة والمتظاهرين بالخرطوم.

وأظهر المقطع مجموعة من أفراد الشرطة يودعون المتظاهرين، بينما يرد عليهم الآخرين بعبارة (مع السلامة، نتلاقى بكرة إن شاء الله، باي باي يا حلوين).



وعلق على المشهد بعض مستخدمي وسائل التواصل:(ياخي والله شعب على شرطة انتو احلى ناس).

الخرطوم: (كوش نيوز)