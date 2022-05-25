شاهد بالفيديو: مراسم زواج سوداني على الطريقة الهندية يثير الدهشة بالسوشيال ميديا





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله عروسين يقدمان فواصل من الرقص على الايقاعات الهندية رفقة العديد من الأشخاص الذين تدربوا جيدا للظهور بذلك الشكل المبهر.

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وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) أثارت مراسم الزواج السوداني تيمنا بالطريقة الهندية الدهشة وسط رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

حيث علق بعضهم ( الشعب السوداني بقي يطبق عادات الغير ويتخلى عن عاداته).

الخرطوم:(كوش نيوز)