بالصورة.. سائق أجرة “ترحال” يحكي قصة طريفة خلال عمله (اضطر إلى وضع صديقه بالضهرية)





حكى سائق أجرة “ترحال”، على إحدى قروبات موقع التواصل فيسبوك، قصة طريفة خلال عمله، ضطر فيها إلى وضع صديقه (بالضهرية).

جاء فيها:

بعد غياب سنة ونصف من العمل في ترحال وانا راجع معاي صحبي 12 بالليل للبيت من بحري، إلى امدرمان ومفلسين الاتنين للآخر فتحت ترحال وقلت ليهو لو جا مشوار في شارعنا بركبك في الضهرية!.

كلامي م تميتو رن طلب جنب بيتنا عديل، صاحبي قال لي اقبل سريع ما تفوتو والقروش بالنص، قبلت المشوار ورفعت صاحبي في ضهرية السيارة، وقلت ليهو صمت تلفونك ومشيت عليهم ورفعتهم وبضحك لوحدي وبتراسل معاه بالواتس وانا سائق! .

الزبائن قالوا دايرين عيش وقفت ليهم وسألوني داير عيش؟ شكرتهم وسألت صاحبي بالواتس برضو بالجابسة كنت ملاوز تجيهو عطسة ولا كحة او يلاقيني ارتكاز ويقولو لي افتح الضهرية!

بعد وصلتهم مشيت بعيد نزلت فتحت الضهرية لقيتو مستكين وما شغال بي وصورتو، للآن بضحك ما عارف دي عملناها كيف.

الخرطوم: (كوش نيوز)