مبارك الفاضل: فولكر منحازٌ لمجموعة الأربعة ويعمل لإعادتهم إلى السُّلطة





قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، إنّ رئيس بعثة “يونيتامس”، فولكر بيرتس، منحازٌ لمجموعة الأربعة ويعمل لإعادتهم إلى السُّلطة.

وأضاف: لا يدري كيف يعالج الأزمة لأنه جعل مهمته إعادة مجموعة الأربعة وليس إدارة تنقل البلاد إلى الانتخابات، وهذا أصبح سبب خلاف في الآلية بين فولكر والاتحاد الأفريق، وتابع: “وصل مرحلة انفجر اثناء مقابلتهم للأحزاب”.

وقال: يظهر انحياز فولكر بتعيينه لأمجد فريد وفيصل محمد صالح وعبد المنعم الجاك في الآلية.

صحيفة السوداني