مبارك الفاضل: فولكر منحازٌ لمجموعة الأربعة ويعمل لإعادتهم إلى السُّلطة

سياسية
مبارك الفاضل: فولكر منحازٌ لمجموعة الأربعة ويعمل لإعادتهم إلى السُّلطة
قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، إنّ رئيس بعثة “يونيتامس”، فولكر بيرتس، منحازٌ لمجموعة الأربعة ويعمل لإعادتهم إلى السُّلطة.
وأضاف: لا يدري كيف يعالج الأزمة لأنه جعل مهمته إعادة مجموعة الأربعة وليس إدارة تنقل البلاد إلى الانتخابات، وهذا أصبح سبب خلاف في الآلية بين فولكر والاتحاد الأفريق، وتابع: “وصل مرحلة انفجر اثناء مقابلتهم للأحزاب”.
وقال: يظهر انحياز فولكر بتعيينه لأمجد فريد وفيصل محمد صالح وعبد المنعم الجاك في الآلية.
صحيفة السوداني